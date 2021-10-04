Депутат Вострецов рассказал о создании профсоюза специалистов в сфере безопасности труда

Депутат Государственной думы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в ходе рабочего визита в Нижний Новгород провел совещание с сотрудниками оперативного штаба по подготовке всероссийских семинаров по охране труда.

В январе 2021 года вступили в силу новые правила по охране труда. В адрес объединения профсоюзов поступали обращения работников и работодателей из различных регионов России с предложением организовать мероприятия по обзору новых документов.

«Соцпроф» совместно с экспертами профильных ФОИВ, авторами нормативно-правовых актов и представителями профессионального сообщества организовали серию мероприятий, направленных на обзор новых правил, сбор и обобщение предложений по их дальнейшему применению.

Всего участие в них приняли представители более 16 тысяч предприятий, на которых трудятся порядка 4,5 миллиона человек.

«Проведенные мероприятия демонстрируют открытость органов государственной власти и обеспечивают широкий диалог профессионального сообщества, работодателей и работников в чувствительной социальной сфере трудовых отношений и охраны труда. Планируем продолжить указанную работу во взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2022-2024 годах. Кроме того, в 2022 году будет подготовлено и направлено предложение о создании Всероссийского профсоюза специалистов в сфере безопасности труда», — отметил Сергей Вострецов.

Ранее Сергей Вострецов предложил возобновить в России программу предоставления земельных участков многодетным семьям.