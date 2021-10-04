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Главы МИД России и Египта обсудили вывод иностранных сил из Ливии
Весь мир
Главы МИД России и Египта обсудили вывод иностранных сил из Ливии
twitter.com  /  МИД России

Москва, 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил с египетским коллегой Самехом Шукри. Стороны обсудили вывод зарубежных вооруженных сил из Ливии.

По итогам встречи, прошедшей в российской столице, Лавров сообщил журналистам, что состоялся обмен мнениями о ситуации в североафриканской стране. Министры рассмотрели вопрос, как международное сообщество может способствовать «реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве».

Главы МИД обсуждали способы взаимодействия России и Египта в подготовке к всеобщим выборам в Ливии, запланированным на 24 декабря. Они согласились, что для успеха избирательного процесса необходима соответствующая законодательная база, а также продолжение работы по объединению госорганов.

Стороны поговорили на тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны.

«У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизировано по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже больше года поддерживается перемирие», – повторил Лавров.

Главы дипломатических ведомств также отметили важную роль миссии ООН в продвижении процесса мирного урегулирования.

Несмотря на усилия международного сообщества, в североафриканском государстве сохраняется присутствие турецких сил и лояльных Анкаре сирийских наемников. Минобороны республики накануне объявило о намерении продолжать военное сотрудничество с Триполи.

Ранее Сергей Лавров подтвердил, что Москва выступает за вывод боевиков и иностранного контингента с территории Ливии.

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Все новости / Весь мир / Главы МИД России и Египта обсудили вывод иностранных сил из Ливии
россия лавров мид рф ливия египет шукри
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