Россиянка рассказала, почему покинула Анголу спустя два года после переезда

Луанда, 4 октября. Жительница Тулы вышла замуж за студента из Анголы и переехала на родину мужа, которая оказалась страной многоликой и небезопасной, но очень привлекательной.

Светлана работала кредитным брокером и юристом, африканец учился в Тульском государственном университете. Они познакомились на вечеринке общих знакомых, случилась любовь с первого взгляда. Пара поженилась, появился ребенок. Светлана не верила стереотипам, что иностранцы «поматросят и бросят» и строила отношения.

Супруг окончил университет, сыну было примерно год, когда встал вопрос о дальнейшем месте жительства.

«В России африканскому парню трудно найти достойную работу с хорошим заработком. У него возникали проблемы и с расизмом, и с безопасностью», — рассказала Светлана «Ленте.ру».

Переезд в Африку с годовалым ребенком пугал россиянку. Решиться помогли родители мужа, которые навестили семью сына и невестки.

В Анголе Светлана смогла очень быстро найти работу, через три месяца получила повышение. У супруга был свой небольшой бизнес. Молодая семья жила в центре Луанды, где не было проблем с водой, газом и электричеством. Минусов было много, начиная от медицины, банковской сферы, заканчивая безопасностью. Светлана отметила, что не рисковала уходить далеко от дома.

«Да и в своем районе я была в относительной безопасности только потому, что примелькалась», — пояснила россиянка.

Однако для бизнеса в Анголе есть большой потенциал, признала Светлана. Все дороги открыты для тех, кто стремится упрочить свое финансовое положение, открыть свое дело. Многие добиваются успеха, даже если на родине их преследовали неудачи.

Минусы перевесили, и Светлана с мужем задумались о переезде. Решили поселиться в Португалии. Переезд оказался нелегким, документы оформляли через Россию. В итоге все получилось, Светлана и ее муж нашли свое место под солнцем в этой небольшой европейской стране.

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