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Глава МИД Алжира прилетел в Эфиопию на церемонию инаугурации нового правительства
Весь мир
Глава МИД Алжира прилетел в Эфиопию на церемонию инаугурации нового правительства
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 4 октября. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра прилетел в столицу Эфиопии, чтобы поучаствовать в церемонии инаугурации нового правительства.

Торжественные мероприятия состоятся в понедельник, 4 октября, в столице африканского государства. Сначала пройдет протокольная часть, во время которой вновь избранный глава правительства примет присягу. В ней также поучаствуют высокопоставленные республиканские политики и гости из других государств.

После официальной части начнется банкет, где президенты стран Черного континента и их представители смогут обсудить насущные вопросы. Результаты подобных переговоров зачастую приводят к заключению взаимовыгодных соглашений.

Выборы в Эфиопии стартовали в конце сентября, они продемонстрировали лояльность населения действующему премьер-министру Абий Ахмеду и его партии. Последний занял пост в 2018 году. За это время он провел ряд экономических и политических реформ, направленных на улучшение благосостояния жителей как столичных, так и отдаленных регионов.

В настоящее время главе правительства приходится заниматься вопросом противодействия со стороны боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и администрации Соединенных Штатов Америки, заинтересованной в том, чтобы привести радикалов к власти в африканском государстве.

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африка инаугурация эфиопия присяга
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