Глава МИД Алжира прилетел в Эфиопию на церемонию инаугурации нового правительства

Аддис-Абеба, 4 октября. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра прилетел в столицу Эфиопии, чтобы поучаствовать в церемонии инаугурации нового правительства.

Торжественные мероприятия состоятся в понедельник, 4 октября, в столице африканского государства. Сначала пройдет протокольная часть, во время которой вновь избранный глава правительства примет присягу. В ней также поучаствуют высокопоставленные республиканские политики и гости из других государств.

После официальной части начнется банкет, где президенты стран Черного континента и их представители смогут обсудить насущные вопросы. Результаты подобных переговоров зачастую приводят к заключению взаимовыгодных соглашений.

