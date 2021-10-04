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По всей России отмечается День космических войск
Общество

Ежегодно 4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли, «прорубившего окно в космос»в 1957 году. Памятный день учредили по по указу российского президента от 31 мая 2006 года.

Космические войска ведут свою историю достаточно давно, однако самостоятельным родом войск они стали сравнительно недавно.

Именно эти подразделения отвечают за безопасность нашей страны на самых дальних расстояниях. Космические войска были обозначены как отдельный род вооруженных сил 24 марта 2001 года. В их состав вошли все воинские формирования, раннее входившие в ВКС и войска ракетно-космической обороны.

В настоящее время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

Главный испытательный космический центр имени Г. С. Титова находится в городе Краснознаменск Московской области. В 2021 году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 520 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Отряды Воздушно-космических сил России решают широкий спектр задач: наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, предупреждение о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и другими.

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