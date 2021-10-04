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Инвестиционное управление Ливии заключило соглашение с Enterprise Greece
Весь мир
Инвестиционное управление Ливии заключило соглашение с Enterprise Greece
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 4 октября. Ливийское инвестиционное управление (LIA) подписало меморандум о взаимопонимании с греческим агентством Enterprise Greece в области вкладов и возобновляемых источников энергии.

В заявлении LIA отмечено, что соглашение, подписанное на встрече в отеле Corinthia накануне, является частью усилий нынешнего переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Меры направлены на развитие сотрудничества с международными организациями и учреждениями.

Триполи предпринимает шаги по поддержке зарубежных инвесторов в североафриканской стране, а также рассчитывает на предоставление возможностей отечественным бизнесменам на европейских и мировых рынках. Ливийская сторона ожидает, что меморандум о взаимопонимании с Enterprise Greece создаст новые перспективы для обоих государств, особенно в области возобновляемых источников энергии, обмена отраслевым опытом и обучения.

Событие произошло в ходе бизнес-миссии в североафриканскую страну, организованную греческим агентством. Делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Костасом Фрагогианнисом, 3 и 4 октября провела ряд встреч в Триполи. Целью визита является развитие сотрудничества между деловыми сообществами в сфере энергетики, строительства, фармацевтики, туризма, технологий и медицинских услуг.

В июне представители Enterprise Greece посещали Ливию. Они изучили возможности, которые открывает нормализация политической ситуации в государстве. Тогда компания подписала с LIA соглашение о партнерстве в области энергетики.

Нынешний визит завершится открытием греческого павильона на международной выставке «Libya Build 2021». Работа мероприятия стартовала в понедельник, 4 октября, в Триполи.

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