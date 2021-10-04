Почти 30 кошек и собак нашли новых хозяев на акции «Хочу домой» в Ярославле

Ярославль, 4 октября. Традиционная акция «Хочу домой» прошла в Ярославле в торговом центре на Тутаевском шоссе. Волонтеры пристраивали в добрые руки кошек и собак.

У каждой кошки или собаки, которых пристраивали волонтеры, своя история. Некоторые питомцы жили в заброшенных домах, пока их не нашли активисты. Других подобрали, когда они разгуливали на улице. На каждой акции новых хозяев находят более десяти животных, рассказали волонтеры.

«За год моего волонтерства мы нашли новых хозяев для трех десятков собак, двенадцати котят и трех взрослых кошек, — рассказала одна из участниц акции Елена Астахова.

Чтобы обрести нового друга, потенциальный хозяин должен предъявить волонтерам паспорт. Собак и кошек отдают по договору. Все животные, участвующие в акции «Хочу домой!», привиты и стерилизованы, отметили организаторы. В этот раз новый дом обрели почти 30 кошек и собак.

Помощь животным оказывают даже дети. Недавно школьник из Новороссийска выиграл в конкурсе 15 000 рублей и решил потратить их на покупку корма для четвероногих. Семья мальчика давно занимается благотворительностью. Ребенок решил не отставать от своих родителей и закупил для животных 11 мешков корма.