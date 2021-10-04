Читатели Daily Mail приравняли смертоносный российский «Циркон» к кулакам Брюса Ли

Лондон, 4 октября. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» так же быстра, как и кулаки Брюса Ли, считают пользователи британского сегмента Сети.

Специалисты из РФ осуществили тестовый запуск новейшего гиперзвукового боеприпаса «Циркон» с борта субмарины «Северодвинск». По информации российского минобороны, испытания прошли успешно. На это событие обратили внимание журналисты британского издания Daily Mail, которые посвятили материал тестированию ракеты. Перевод зарубежной статьи приводит «ПолитРоссия».

«Циркон» обладает внушительными скоростными характеристиками и максимальной дальностью полета, отметили журналисты. По их словам, у Запада попросту нет никаких средств защиты от такого смертоносного боеприпаса. Аналитики уточнили, что российские войска должны получить на вооружение эту ракету уже в следующем году. Примечательно, что публикация Daily Mail вызвала существенный резонанс в британском сегменте Сети, пользователи которого оживленно прокомментировали новость.

Разработанная в РФ гиперзвуковая ракета является великим оружием, заявили некоторые комментаторы. По их словам, россияне представляют собой выдающуюся военную нацию, которой удалось превзойти нацистскую Германию в годы Второй мировой войны и одержать над ней победу. Один из британцев обратил внимание на скоростные характеристики «Циркона», который, по его мнению, по скорости сравним с кулаками Брюса Ли.

«Вау, почти так же быстро, как кулаки Брюса Ли», — приравнял один из жителей Британии новое российское оружие к кулакам знаменитого актера.

Ранее высокую скорость российского «Циркона» отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, ракета настолько стремительна, что защититься от нее попросту невозможно. Он подчеркнул, что эта характеристика является главным преимуществом отечественной разработки.

Кроме того, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что нынешняя скорость российских гиперзвуковых ракет не является предельной, так как в ближайшем будущем она будет значительно повышена, передает телеканал «360». Он уточнил, что максимальный радиус действия подобных боеприпасов также возрастет.