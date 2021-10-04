Капитан Дандыкин: российский гиперзвуковой «Циркон» охладил пыл США

Москва, 4 октября. Руководство ВМС Соединенных Штатов было изрядно огорчено успешным тестированием российского гиперзвукового «Циркона», считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» успешно испытал гиперзвуковую ракету «Циркон». Как сообщили представители Министерства обороны России, боеприпас был протестирован в акватории Баренцева моря. По словам капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, который побеседовал с изданием «ПолитРоссия», это событие говорит о скором завершении комплексных испытаний образца.

«Успешные испытания "Циркона" говорят о том, что совершен очевидный прорыв в области оборонительных и ударных возможностей российского флота, который позволяет свести на нет преимущество вероятного противника с точки зрения использования им и боевых кораблей, и авианосцев», — констатировал собеседник.

Скорость боеприпаса составляет девять Махов, а радиус его действия достигает тысячи километров, напомнил Дандыкин. По его словам, от российского «Циркона» попросту невозможно защититься. Он подчеркнул, что российские войска первыми в мире получат на вооружение подобную уникальную ракету. Эксперт добавил, что гиперзвуковой боеприпас станет мощным ударным «кулаком» российского флота, что является хорошей новостью для России и весьма печальной для ее противников.

«Циркон» может стать мощным инструментом для сдерживания оппонентов РФ, уверен капитан. По его словам, Запад сильно недооценил российские гиперзвуковые технологии, что стало его большой ошибкой. Он добавил, что США вначале не верили в существование подобных российских ракет, однако появление таких комплексов, как «Кинжал», «Авангард» и «Циркон» охладило пыл Запада.

Ранее военный аналитик из Соединенных Штатов Марк Эпископос назвал появление гиперзвукового «Циркона» у ВС РФ неприятным «сюрпризом» для Вашингтона. По его словам, разработав подобную ракету, Россия поставила под угрозу весь американский авианосный флот.

Кроме того, о беззащитности других стран перед российским «Цирконом» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, сообщает телеканал «360». Он подчеркнул, что ни у кого в мире нет средств для противодействия подобным мощным боеприпасам.