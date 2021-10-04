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Росреестр: россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
Экономика
Росреестр: россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
pixabay.com

Москва, 4 октября. Спад количества зарегистрированных ипотечных кредитов зафиксирован в России за последний год, сообщает Росреестр.

В период с января по август текущего года число жилищных сделок в кредит превысило показатель за аналогичный период 2020-го на 31%. Однако по итогам первых шести месяцев разрыв стал значительно больше, пишет «Российская газета».

За первое полугодие число зарегистрированных ипотек в России превзошло прошлогодние значения на 41,5%. Данный показатель говорит о том, что россияне действительно реже вкладываются в покупку недвижимости. Прирост по ДДУ ранее составлял 51%, теперь же он остановился на уровне в +36%.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев ранее заявил, что средний размер выплат по ипотеке в России достиг 23,2 тысячи рублей. Платеж за новую квартиру обходится в 25,7 тысячи рублей, а на «вторичке» — в районе 21 тысячи.

Многие банки с 1 октября подняли ставки по ипотечным кредитам. Среди них, например, Сбербанк, «Совкомбанк» и «Абсолют Банк», сообщает «ФедералПресс».

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