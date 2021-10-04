Полиция Японии разъяснила новые правила хранения оружия при помощи видео с самураем

Полицией Японии было создано забавное видео с участием офицера, одетого в костюм воина-самурая. Ролик должен был помочь распространить информацию о поправке к законам, запрещающей свободное владением оружием.

Видео было снято на пляже Фукуока, а сценарий написали сами офицеры. Таким образом правоохранители хотели как можно быстрее и эффективнее донести информацию до граждан.

В подразделении общественной безопасности отметили, что надеются собрать как можно больше незаконно хранимых арбалетов, благодаря этому видео.