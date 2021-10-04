Байден: дефолт в США поставит мировой статус доллара под угрозу

Вашингтон, 4 октября. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Ранее эксперты заявляли, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу в период между 15 октября и 4 ноября, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. При этом американцы еще никогда не объявляли дефолт по своим долгами, в связи с чем специалисты полагают, что такой расклад может привести к катастрофическим последствиям. Пока Минфин использует «чрезвычайные меры», чтобы власти могли выполнить свои долговые обязательства.

Тем временем представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования инфраструктурного плана президента Джо Байдена. Законопроект об инфраструктуре стал одним из ключевых пунктов внутренней повестки США. Он предусматривает ремонт и модернизацию транспортной и энергетической систем.