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Байден: дефолт в США поставит мировой статус доллара под угрозу

  /   Обновлено: 04 октября 2021 19:09
Экономика
Байден: дефолт в США поставит мировой статус доллара под угрозу
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 октября. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Ранее эксперты заявляли, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу в период между 15 октября и 4 ноября, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. При этом американцы еще никогда не объявляли дефолт по своим долгами, в связи с чем специалисты полагают, что такой расклад может привести к катастрофическим последствиям. Пока Минфин использует «чрезвычайные меры», чтобы власти могли выполнить свои долговые обязательства.

Тем временем представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования инфраструктурного плана президента Джо Байдена. Законопроект об инфраструктуре стал одним из ключевых пунктов внутренней повестки США. Он предусматривает ремонт и модернизацию транспортной и энергетической систем.

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