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Политолог Корнилов: заключение в Рустави может быть частью авантюры Саакашвили и Евросоюза

  /   Обновлено: 04 октября 2021 19:02
Политика
Политолог Корнилов: заключение в Рустави может быть частью авантюры Саакашвили и Евросоюза
Новостное агентство «Харьков».

Санкт-Петербург, 4 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — политический авантюрист, заключение которого может обернуться частью сложной схемы Евросоюза, заявил обозреватель Владимир Корнилов.

Политический обозреватель РИА Новости высказал нетривиальную точку зрения на содержание политика под страже в тюрьме города Рустави в рамках прямого эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Эксперт напомнил, что прошедшие муниципальные выборы, в канун которых и прибыл в страну «агент Саакашвили», были фактически навязаны Евросоюзом, а их значение раздувалось до «вотума доверия» действующему правительству. Корнилов даже провел параллель с поступком немецкого политика Рудольфа Гесса, прилетевшего в Великобританию в самый разгар Второй мировой войны.

«В конце концов, почему Гесс полетел в Британию? До сих пор же спорят, хотя сколько десятилетий прошло! А здесь такой авантюрист, как Саакашвили, который может совершить все что угодно, даже самостоятельно взять и поехать! Но я в это не очень-то верю, учитывая, насколько он зависим от своих западных зарубежных спонсоров и насколько Грузия ряду этих спонсоров до сих пор интересна. Я думаю, что он тщательно согласовал все действия со своими покровителями, вряд ли бы он сам решил торпедировать процесс якобы мирного урегулирования внутригрузинского конфликта, который прошел под эгидой Евросоюза», — рассуждает обозреватель.

Корнилов обратил внимание на то, что Евросоюз искусственно раздувал значение муниципальных выборов, вложил в их проведение и завышение статуса немало ресурсов. Ради этого же было подписано специально соглашение, названное в честь главы Европейского совета Шарля Мишеля. В этой связи решение европейских лоббистов направить в страну на пике социальной напряженности «агента Саакашвили» идеально укладывается в нарратив «кавказской авантюры». По этой же причине и сам экс-президент с легкостью согласился вернуться на родину — он уверен, что Брюссель придет на помощь, объяснил эксперт.

«Сама Европа повысила ставки в этой игре, сама Европа, по сути дела, спровоцировала, запрограммировала этот конфликт, который сейчас Саакашвили пытается раздуть. Собственно говоря, Саакашвили и поехал выполнять задание , будучи уверенным, что в конечном итоге европейцы, Запад, его покровители — его отобьют в любом случае, даже если зажечь конфликт сильно не получится», — подчеркнул Корнилов.

В гипотезу Корнилова укладывается и заявление представителя Евросоюза вскоре после задержания Саакашвили. Официальный Брюссель потребовал от грузинских властей соблюдения законности в отношении задержанного политика.

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Все новости / Политика / Политолог Корнилов: заключение в Рустави может быть частью авантюры Саакашвили и Евросоюза
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