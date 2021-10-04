Власти Колумбии сообщают о ликвидации полевых командиров ELN и FARC

В ходе спецоперации власти Колумбии ликвидировали второго человека в иерархии командования «Первого фронта» радикалов FARC. Она совпала с масштабным переделом наркорынка между наркокартелем «Клан дель Гольфо» и леворадикальными вооруженными группировками FARC и ELN, в результате которого тысячи мирных людей были изгнаны со своих земель.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как власти Колумбии в очередной раз не справились с обеспечением безопасности собственных граждан.

Федеральное агентство новостей /

Уничтожение Фабиана

Власти Колумбии продолжают раскрывать подробности уничтожения одного из известных полевых командиров «Армии национального освобождения» (ELN) Огли Падильи Ромеро, известного под позывным Фабиан. Им удалось установить, что группировка Фабиана базировалась в 14 военных лагерях в департаменте Чоко, между которыми перемещался ее руководитель. Основные маршруты перемещения командующего пролегали через муниципалитет Истмина. Благодаря этому удалось сузить круг поисков, постепенно изолировать лагери и в конечно счете узнать, в каком из них будет ночевать Фабиан.

wikimedia.org / Milenioscuro, CC BY 4.0

В ночь на 16 сентября лагерь ELN между реками Кукуррупи и Симикама был подвергнут воздушной бомбардировке. Фабиан, его заместитель и несколько боевиков ELN были убиты на месте.





Согласно сообщению властей, Фабиан не только часто менял места своей дислокации, но и прибегал к помощи неких «ведьм». Видимо, они должны были отвадить от его лагерей группы полицейских и военных. Но не выгорело — технические средства разведки и подкуп властей действуют гораздо надежней.

Угрозы Венесуэле

30 сентября президент Колумбии Иван Дуке выступил с заявлением, что власти страны продолжат бороться с ELN, невзирая на угрозы с их стороны.

«Мы никогда не уступаем угрозам со стороны преступных группировок, которые под защитой диктатуры (имеется в виду власть Венесуэлы — прим. ред.) стремятся запугать Колумбию. Пусть будет ясно: мы никогда не откажемся от силовой борьбы с ними», — заявил Дуке в своем twitter.

No cedemos nunca a las amenazas de grupos criminales que pretendan, desde la protección de la dictadura, intimidar a Colombia. Que quede claro: jamás claudicaremos en el propósito de combatirlos con contundencia; aquí hay un país que se hace respetar y enfrenta la criminalidad. pic.twitter.com/1ny2OeLNKU — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) September 30, 2021

В той же речи Дуке недвусмысленно намекнул на соседние государства, которые помогают вооруженным противникам колумбийских властей.

Global Look Press / Stefani Reynolds / Consolidated News Photos

29 сентября командующий вооруженными силами Колумбии генерал Луис Фернандо Наварро заявил, что на территории Венесуэлы скрывается до 1200 боевиков ELN (половина боевого состава) и около 700 боевиков «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) (треть боевого состава). Агентству Reuters Наварро заявил, что Венесуэла играет роль тыла для ELN и FARC.

Власти Колумбии неоднократно обвиняли Каракас в том, что он покровительствует леворадикальным повстанцам, получая за это долю прибыли от наркоторговли, которую ведут отдельные отряды. Подтвердить эти заявления Колумбия не может. Но здесь главное высказать свою озабоченность вслух и свалить неудачи в борьбе с наркоторговлей на неудобных соседей — в ответ из Венесуэлы слышны аналогичные обвинения.

Война с партизанами ELN

Глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас объявил 1 октября о поимке в городе Кали командующего Северо-восточным фронтом ELN по прозвищу «Голубь».

«Важный улов в Кали — [пойман] один из лидеров «Северо-Восточного военного фронта» ELN, псевдоним «Голубь». Это является шоком для структуры вооруженной группировки», — заявил генерал у себя в twitter.

La importante captura en #Cali de alias 'Pichón', uno de los cabecillas del 'Frente de Guerra Nororiental' del ELN, es un golpe de impacto a esta estructura del grupo armado. Su accionar criminal lo venía liderando en la región del Catatumbo #NorteDeSantander. pic.twitter.com/ihK8t5IDyB — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) September 30, 2021

«Голубя» поймали далеко от района действия его вооруженной группы. С 2009 года он занимался вымогательствами, наркоторговлей и нападениями на полицейских в районе Кататубо, департамент Северный Сантандер.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно прошел ряд других успешных военных операций против ELN. 1 октября в Банко-Аренас, департамент Северный Сантандер, была обнаружена и уничтожена лаборатория взрывчатых веществ, принадлежащая ELN.

30 сентября состоялась совместная операция прокуратуры, полиции и армии Колумбии в департаментах Сесар и Боливар, где были схвачены главы местных отделений ELN. Хорхе Гальярдо и Херсон Берсон были схвачены в Пайлитасе, Сесар. Они координировали нападения на полицейских и военных, а также занимались охраной путей сбыта наркотиков в регионе. Никсон Куэльяр, более известный под псевдонимом «Моно Куэльяр», был схвачен в Симити, Боливар. Он был казначеем местной ячейки ELN, по сути — вторым человеком в структуре группировки, которая действовала на юге департамента Боливар. За ним также числятся наркоторговля, нападения на полицейских и рэкет.

FARC против властей

27 сентября колумбийская армия разбомбила лагерь радикалов FARC в муниципалитете Моричаль, на границе с Венесуэлой и Бразилией. В результате атаки погибли десять боевиков и второй человек в иерархии командования «Первого фронта» FARC Армандо Риос, известный под псевдонимом Ферни.

Согласно информации властей, Ферни отвечал за расширение операций фронта в приграничных районах с Венесуэлой и Бразилией в департаментах Гуавьяре, Вичада и Гуайния. Выгодное расположение его вооруженной группы предопределило участие «Первого фронта» в транзитной наркоторговле, обеспечивающей поставки кокаина в Европу, США и Бразилию.

Федеральное агентство новостей /

Ферни был одним из тех, кто не принял заключения мирных соглашений между FARC и властями Колумбии в 2016 году. Он почти сразу же примкнул к Нестору Григорио Веру, известному под позывным Иван Мордиско, став его правой рукой. Ликвидация настолько значимого командующего почти наверняка внесет хаос в действия «Первого фронта». Это может несколько снизить масштабы наркотрафика в Гуайнии. Впрочем, как показывает история противостояния FARC и Боготы, в составе группировки всегда есть те, кто легко сможет заменить убитых лидеров и продолжить операции вооруженной группы.

Беженцы

Боевые действия в течение недели велись не только между властями и левыми группировками, но и между радикалами и наркокартелями. В стратегически важном районе департамента Чоко вдоль побережья реки Сан-Хуан между наркокартелем «Клан дель Гольфо» и ELN уже несколько недель идут бои.

Район Сан-Хуан изобилует реками, джунглями и, что очень важно, выходами к Тихому океану. Власти плохо контролируют реки и не способны обеспечить безопасность местного населения, и в регионе сложилось двоевластие, при котором номинально всем заправляют официальные органы, в реальности — все, кто способен вооружить сотню-другую людей и обложить налогами местный бизнес.

Регион долгое время был вотчиной картеля «Клан дель Гольфо». Но в последние годы там укрепилась ELN. Довольно быстро она стали оспаривать контроль картеля над джунглями, где выращивается кока, и реками, по которым проходят маршруты наркоторговли. В результате недавних боев из района бежали 1200 человек.

Схожая ситуация сложилась в Архелии в департаменте Валье-дель-Каука. Однако там наркорынок и территорию делят между собой ELN и радикалы FARC. Что примечательно, требования к властям о защите местного населения от действий двух группировок поступили 30 сентября со стороны CEMAS — местного агролесоводческого кооператива, состоящего преимущественно из демобилизованных членов бывшей FARC.

twitter.com / @FuerzasMilCol

Из-за боев уже в начале сентября из Архелии бежало около 400 человек. Ещё 250 человек присоединились к ним после 30 сентября. При этом власти и военные Колумбии вряд ли испытывают сильное желание защищать от нападений бывших боевиков FARC. У властей к ним отношение не лучше, чем к действующим радикалам.

Протесты индейцев

Передел территорий между наркокартелями и вооруженными группировками леворадикальных партизан коснулся коренного населения Колумбии. Согласно заявлению министра юстиции страны Вильсона Руиса в 148 из 767 индейских резерваций находятся посевы коки. Они занимают 8% от общей площади земель коренных народов. В результате индейцев часто сгоняют с их земли, убивают их общественных лидеров. И хотя власти знают о проблеме, каких-то серьёзных действий практически не предпринимается.

Очередной виток насилия, который наблюдался в Колумбии весь сентябрь, привел к тому, что около 300 индейцев, изгнанных со своих земель, разбили 30 сентября в центре Боготы палаточный городок, требуя от правительства решить проблемы с обеспечением безопасности их общин.

Индейцы представляют 14 коренных общин из департаментов Антьокия, Каука, Валье-дель-Каука, Чоко и Нариньо — наиболее пострадавших от боевых действий между наркополитическими группировками.





В тот же день их лагерь был атакован полицейским спецназом ESMAD. О числе пострадавших ничего не известно.

En este momento; el campamento instalado en el parque nacion,por los pueblos y comunidades que conforman autoridades indígenas en bakata,se encuentra bajo asedio por el ESMAD, poniendo en peligro inminente la vida de menores y mujeres gestantes @CuartoDeHoraCol @NoticiasCaracol pic.twitter.com/Qs3Khv4IhZ — Autoridades Indigena en Bakata (@IndigenaEn) September 30, 2021

Максимум, что обещают власти, — это оказание беженцам временной помощи. С 29 сентября правительство Антьокии доставило около 13 тонн гуманитарных грузов коренному населению департамента, пострадавшему от боевых действий и стихийных бедствий. Однако индейцы требует не очередной кусок хлеба и мешок цемента — они требуют гарантий безопасности своей жизни. Но колумбийское государство с трудом может её обеспечить даже в крупных городах, что уж там говорить про каких-то индейцев, живущих на селе. Справляйтесь сами, мы за вас молимся — вот и все посулы Боготы.

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