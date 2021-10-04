Пользователи массово жалуются на сбои в Instagram и WhatsApp

Москва, 4 октября. Сбои в работе зафиксировали в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp. Это следует из данных Downdetector.

Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе приложения WhatsApp. Также были зафиксированы трудности с подключением к серверу и отправкой сообщений. Подобная ситуация наблюдается в Instagram. Более 50% юзеров отметили сбои в работе приложения, 29% указали на проблемы с веб-сайтом, еще 20% — на трудности с подключением к серверу, согласно данным Downdetector.

Немногим ранее пользователи заявили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Больше всего обращений по этому поводу поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. О неполадках стало известно около 14:20 минут.