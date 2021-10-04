Оператор Никогосов считает, что Шипенко будет нелегко снимать на МКС

Москва, 4 октября. Создателям фильма «Вызов» придется преодолевать трудности, чтобы снять кадры на Международной космической станции (МКС), считает оператор Юрий Никогосов.

Экипаж для съемок ленты в космосе стартует с Байконура на пилотируемом корабле «Союз МС-19» 5 октября. В основной состав вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, с которым Никогосов работал над комедией «Холоп». По мнению оператора, команде придется прибегнуть к хитростям при работе с камерой на МКС.

«Мне кажется, камера в невесомости дрожать не будет. Я думаю, ребята что-нибудь придумают — магнитики, присосочки», — отметил Никогосов.

Оператор полагает, что Шипенко будет нелегко снимать на Международной космической станции. Коллега режиссера не представляет себе устройство МКС, но думает, что места там не очень много. Кроме того, у команды «Вызова» могут возникнуть трудности со светом.

«Но ребята долго готовились, думаю, что у них все получится», — заявил оператор в комментарии NEWS.ru.

Клим Шипенко рассказывал, как проходила подготовка к полету в космос. По словам режиссера, команду фильма учили спать, пить и пользоваться туалетом в новых условиях.