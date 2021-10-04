Брошенного хозяевами медвежонка спас житель Карачаево-Черкесии

Аслан Гагиев нашел прикованного к цепи медвежонка. Малыш пробыл у сети электропередач больше двух недель, но за ним так никто и не вернулся.

«В Архызе было 32 градуса тепла, я записал сторис и сказал, что, мягко говоря, нельзя так поступать с животными, и обратился к хозяевам, которые его нашли, либо поймали, чтобы они его передали в заповедник, либо выпустили на волю», — рассказал Аслан Гагиев.

Мужчина принял решение приютить животное у себя. Сейчас косолапый живет полноценной жизнью, правильно питается и занимается всеми необходимыми активностями. Его кормят фруктами, поят молоком и заставляют соблюдают режим. Спаситель зверя сейчас занимается документами, необходимыми для переезда медвежонка в Петербург, так как на Северном Кавказе для малыша не нашли подходящего пристанища. В Северной столице косолапого передадут в Российский карантинный центр диких животных «Велес», где его уже с нетерпением ждут друзья: более 20 сородичей встретят новоиспеченного друга.