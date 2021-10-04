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В Госдуме могут увеличить число комитетов
Политика
В Госдуме могут увеличить число комитетов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 4 октября. Депутат Госдумы VII созыва Александр Жуков сообщил, что в нижней палате парламента может появиться отдельная комиссия по регламенту.

Кроме того, не исключено увеличение числа комитетов до 32. В прежнем созыве Госдумы их было 26, уточнил политик.

Ранее стало известно, что депутаты ГД нового созыва встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства примет их в Кремле в Георгиевском зале, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Встреча запланирована на 12 октября. Дата совпадает с первым рабочим днем Госдумы VIII созыва в обновленном составе. Согласно Конституции страны, первое заседание нижней палаты парламента проходит на 30-й день после избрания.

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