В Госдуме могут увеличить число комитетов

Москва, 4 октября. Депутат Госдумы VII созыва Александр Жуков сообщил, что в нижней палате парламента может появиться отдельная комиссия по регламенту.

Кроме того, не исключено увеличение числа комитетов до 32. В прежнем созыве Госдумы их было 26, уточнил политик.

Ранее стало известно, что депутаты ГД нового созыва встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства примет их в Кремле в Георгиевском зале, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Встреча запланирована на 12 октября. Дата совпадает с первым рабочим днем Госдумы VIII созыва в обновленном составе. Согласно Конституции страны, первое заседание нижней палаты парламента проходит на 30-й день после избрания.