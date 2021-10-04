Дина Аверина завоевала победу на Olympico Cup 2021 в Москве

Москва, 4 октября. Российская спортсменка Дина Аверина стала победительницей турнира по художественной гимнастике Olympico Cup 2021, который проходит в Москве.

Аверина завоевала лидерство, набрав 113,700 балла в личном многоборье. Второе место заняла сестра гимнастки Арина Аверина, заработавшая 111,900 балла. Третьей стала еще одна россиянка Лала Крамаренко, которая получила 109,550 балла.

Всего в турнире Olympico Cup принимают участие 12 спортсменок. Среди них есть представительницы не только России, но и Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии и Австралии. Медали в отдельных упражнениях разыграют на турнире 5 октября.

Победа Дины Авериной стала первой после скандала на летней Олимпиаде в Токио. Российская гимнастка заняла на Играх второе место, а победу присудили израильтянке Линой Ашрам. Многие эксперты и представители спортивного сообщества посчитали, что Аверину засудили, поскольку ее соперница уронила ленту во время выступления.

После Олимпиады россиянка получила в подарок автомобиль BMW. Пока Аверина не может ездить за рулем сама, так как у нее нет водительских прав.