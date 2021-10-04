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Эксперты ООН сфабриковали новый доклад о Ливии из вбросов антироссийских СМИ
Весь мир
Эксперты ООН сфабриковали новый доклад о Ливии из вбросов антироссийских СМИ
Global Look Press  /  Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/#/search/

Женева, 4 октября. Группа расследователей ООН готовится представить доклад по Ливии, в котором, как утверждается, присутствуют доказательства преступлений против жителей североафриканской страны.

Основное содержание документа стало известно сегодня. Миссия международной организации утверждает, что все стороны вооруженного конфликта в Ливии многократно нарушали права человека.

Среди тех, кто, по мнению ООН, причастен к военным преступлениям и преступлениям против человечности, называются как бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА), так и их союзники, к которым причисляют, в том числе, российскую «ЧВК Вагнера».

В докладе утверждается, что присутствие россиян в Ливии доказывает некий планшет, который якобы забыл один из бойцов под Триполи. В памяти мобильного устройства обнаружили информацию о минных полях.

Гаджет впервые упомянули в другом так называемом расследовании британского агентства BBC. С его помощью западные журналисты попытались доказать участие «ЧВК Вагнера» в ливийском конфликте. Однако псевдоразоблачение оказалось не более чем очередным сборником ранее опровергнутых вбросов других западных СМИ.

Международная редакция Федерального агентства новостей ознакомилась с «расследованием» BBC, проанализировала аргументы журналистов и выяснила, как агентство создавало новый фейк о россиянах в Ливии.

Стоит отметить, что Женеве ООН представит не первый доклад по Ливии, в котором фигурируют русские. В марте текущего года группа экспертов по североафриканской стране, сформированная Советом Безопасности, опубликовала документ по ситуации в государстве. Он охватывает период с 25 октября 2019 по 24 января 2021 года.

ФАН детально разобрал экспертный доклад международной организации и установил множество причин, по которым документ не может считаться объективным. Исследователи взяли за основу материалы из соцсетей и ангажированных СМИ, большая часть которых оказалась фейками.

Аналогичная ситуация произошла и в мае 2020 года, когда эксперты ООН опубликовали доклад о якобы присутствии российской ЧВК в Ливии. Тогда Международная команда журналистов из «Отдела разоблачений» Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыла, из чего собран документ, и выяснила, что он содержит неподтвержденную и подложную информацию, опубликованную американскими лоббистами в рамках контракта с расформированным к настоящему моменту Правительством национального согласия.

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