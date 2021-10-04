Экономисты встревожены влиянием эпидемиологической ситуации на рубль

На рубль оказывает давление ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в России. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что нефть завершила пятницу повышением — с отметки 78 долларов за баррель поднялась до отметки чуть выше 79 долларов. Поддержку нефти, по мнению аналитиков, продолжает оказывать энергетический кризис, который сейчас отмечается в Европе и в Китае за счет высоких цен на газ и уголь.

«Это поддерживает спрос и на нефть. Сейчас в этих условиях основное внимание будет приковано к сегодняшней встрече стран ОПЕК и их итоговому решению», — говорят они.

В ноябре страны ОПЕК планируют увеличить добычу на 400 тыс баррелей в сутки. Специалисты отмечают, что, возможно, учитывая текущую конъектуру, страны ОПЕК могут увеличить добычу больше, чем на 400 тысяч.

«Увеличение добычи с ноября может спровоцировать профицит нефти. Есть дополнительные риски из-за того, что ФРС будет сворачивать стимулирующие программы, что негативно повлияет на спрос нефти, поскольку экономическая активность может замедлиться. Также на спросе могут негативно отразиться и проблемы в китайской экономике», — считают аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Актуальным, по мнению аналитиков, для нефти пока остается диапазон от 75 до 80 долларов за баррель.

Что касается золота, то в пятницу оно незначительно подросло — с 1750 до 1760 долларов за унцию. Поддержку золоту оказали коррекция индекса доллара и снижение доходностей десятилетних государственных американских облигаций. Экономисты отмечают, что инфляционное давление США остается высоким, это повод для ФРС начать сворачивание действующих стимулирующих мер.

«Основным фактором будут данные по рынку труда. Ожидается, что количество новых рабочих мест в Соединенных Штатах увеличится на 470 тысяч, а безработица снизится до отметки 5,1%. Улучшившиеся данные окажут положительное влияние на доллар, но негативное — на драгоценный металл, поэтому золото продолжает находиться под давлением. Актуальным остается диапазон 1720–1760 долларов за унцию», — объясняют эксперты.

Аналитики рассказали и о небольшом падении отечественной валюты. Доллар в пятницу поднялся с отметки 72,90 до 73 рублей.

«Больше недели рубль торгуется без каких-либо особых изменений в узком диапазоне 72,50–73. Поддержку российской валюте пока оказывают высокие цены на нефть. Также для рубля сейчас остается напряженной обстановка на долговом рынке. Продолжает расти и инфляция. От серьезного падения рубль сейчас сдерживают ожидания участников рынка относительно повышения процентной ставки ЦБ России», — отмечают они.

Федеральное агентство новостей /

Экономисты подчеркивают, что сейчас российская валюта находится в относительно равновесном состоянии.

«Негативным фактором для рубля в данный момент начинает выступать эпидемиологическая ситуация в России: вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом в нашей стране. На этом фоне в некоторых регионах вводятся новые ограничения, это негативно сказывается как на рубле, так и в целом на всей российской экономике. Актуальным остается диапазон от 72,5 до 74,5 рубля за доллар», — заключили аналитики.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова объяснила заниженный курс рубля геополитическими факторами. Она отметила, что рубль выглядит недооцененным из-за макроэкономических причин, в том числе рекордно высоких цен на углеводороды, металлы и продовольственные сырьевые товары, а также большого объема международных резервов страны.