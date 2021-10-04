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Больницы Нью-Йорка отказываются выдавать новорожденных непривитым родителям
Весь мир
Больницы Нью-Йорка отказываются выдавать новорожденных непривитым родителям
Global Look Press  /  Mariah Tauger / ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 4 октября. Клиники Нью-Йорка перестали выдавать новорожденных детей родителям, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Об этом в своем Twitter сообщил доктор Афзал Ниаз.

По его словам, к таким мерам прибегла администрация медицинского центра Нью-Йоркского университета, а также ряд других учреждений здравоохранения в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде.

«Новый принудительный контроль: клиника Langone Нью-Йоркского университета и другие больницы в Нью-Йорке и Лонг-Айленде настаивают на том, что, если родитель не вакцинирован, они, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний, не будут выдавать детей из отделения интенсивной терапии или после рождения. Вам нужно предъявить паспорт вакцинации, чтобы увидеть своего собственного новорожденного ребенка», — пишет врач.

Это сообщение вызвало бурную реакцию среди пользователей социальной сети, большинство из которых заявило о незаконности подобного решения, сравнив действия больничной администрации с захватом заложников.

В настоящее время в США действует обязательная вакцинация всех сотрудников предприятий, где работает более 100 человек. Соответствующий указ 9 сентября подписал президент Джо Байден. Это решение вызвало резкую критику со стороны представителей Республиканской партии, а также консервативной части общества. Многие американцы считают, что решение о вакцинации должно быть добровольным, в то время как принудительная прививка является нарушением основных гражданских прав.

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сша вакцинация covid-19
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