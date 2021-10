Больницы Нью-Йорка отказываются выдавать новорожденных непривитым родителям

Нью-Йорк, 4 октября. Клиники Нью-Йорка перестали выдавать новорожденных детей родителям, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Об этом в своем Twitter сообщил доктор Афзал Ниаз.

New Forced Control: NYU Langone and other Hospitals in New York and Long Island are Forcing that if the Parent is not VAXXED they will not release Babies From NICU to Parents or after birth as per CDC Guidelines. You Need to Show VAX-Passport to see your own New Born Baby. pic.twitter.com/eMUUPg9pSY