Больницы Нью-Йорка отказываются выдавать новорожденных непривитым родителям

Нью-Йорк, 4 октября. Клиники Нью-Йорка перестали выдавать новорожденных детей родителям, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Об этом в своем Twitter сообщил доктор Афзал Ниаз.

New Forced Control: NYU Langone and other Hospitals in New York and Long Island are Forcing that if the Parent is not VAXXED they will not release Babies From NICU to Parents or after birth as per CDC Guidelines. You Need to Show VAX-Passport to see your own New Born Baby. pic.twitter.com/eMUUPg9pSY — DR AFZAL NIAZ M.D, M.B.B.S (King Edward) ,FRCS (@DRAFZALNIAZ2) October 1, 2021

По его словам, к таким мерам прибегла администрация медицинского центра Нью-Йоркского университета, а также ряд других учреждений здравоохранения в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде.

«Новый принудительный контроль: клиника Langone Нью-Йоркского университета и другие больницы в Нью-Йорке и Лонг-Айленде настаивают на том, что, если родитель не вакцинирован, они, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний, не будут выдавать детей из отделения интенсивной терапии или после рождения. Вам нужно предъявить паспорт вакцинации, чтобы увидеть своего собственного новорожденного ребенка», — пишет врач.

Это сообщение вызвало бурную реакцию среди пользователей социальной сети, большинство из которых заявило о незаконности подобного решения, сравнив действия больничной администрации с захватом заложников.

В настоящее время в США действует обязательная вакцинация всех сотрудников предприятий, где работает более 100 человек. Соответствующий указ 9 сентября подписал президент Джо Байден. Это решение вызвало резкую критику со стороны представителей Республиканской партии, а также консервативной части общества. Многие американцы считают, что решение о вакцинации должно быть добровольным, в то время как принудительная прививка является нарушением основных гражданских прав.