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Россиянин Медведев сократил отставание от лидера рейтинга ATP Джоковича
Спорт
Россиянин Медведев сократил отставание от лидера рейтинга ATP Джоковича
Global Look Press  /  Michael Nagle/XinHua

Москва, 4 октября. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP.

Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован на официальном сайте организации 4 октября. Первое место в нем по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Российский теннисист Даниил Медведев, располагающийся на второй строчке рейтинга, сократил отставание от лидера на 500 очков. В сентябре он впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», став победителем Открытого чемпионата США.

Третье место в рейтинге ATP занимает грек Стефанос Циципас. Соотечественник Медведева Андрей Рублев по-прежнему располагается на пятой позиции.

Ранее ATP начал расследование в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева. Бывшая девушка обвинила немецкого спортсмена в домашнем насилии.

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