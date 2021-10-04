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Сатановский высмеял заявления Киева по газовому контракту России и Венгрии

  /   Обновлено: 04 октября 2021 18:26
Политика
Сатановский высмеял заявления Киева по газовому контракту России и Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 октября. Заявления Украины по поводу газового контракта России и Венгрии — это очередная истерика назойливого попрошайки, которой не следует потакать, заявил политолог Евгений Сатановский.

Известный обозреватель проанализировал полемику официального Киева в личном Telegram-канале «Армагеддоныч». По словам Сатановского, с самого момент распада Советского союза украинские власти выстраивали собственную «политическую мифологию». Суть этой системы предельно проста, пишет журналист: Украине всегда и все должны, а если ее пожелания не исполняются, следует закатывает истерику на международной арене.

«Украина всегда и во всём права, е все, кто отказывается содержать ее за свой счёт и терпеть все выкрутасы <...> —гады ползучие, и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве. В полном соответствии с новой украинской политической мифологией, в рамках которой Киев есть центр мироздания и вся Галактика вокруг него вертится», — иронично пишет Сатановский.

Киев сам себя загнал в порочный круг, выход из которого один — «закрыть лавочку» под названием «украинское государство» на неопределенный срок, считает журналист. Потом можно открыть снова, но вряд-ли это еще будет кому-то необходимо. Инцидент с газовым контрактом только подтверждает, что украинский политический истеблишмент деградировал до уровня примитивных попрошает, негодует авторитетный политолог.

«Очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства. Ну, и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму», — уверен эксперт.

«Газовый вопрос» предлагается также обсуждать в рамках «нормандского формата». С таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что запуск трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» — угроза национальной безопасности, сопоставимая с гражданской войной.

Первую нитку «СП-2» уже начали заполнять газом, сообщает НСН. Как передает оператор газопровода, это необходимо для дальнейших проверок в рамках пусконаладочных работ.

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Все новости / Политика / Сатановский высмеял заявления Киева по газовому контракту России и Венгрии
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