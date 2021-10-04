Блогер Дина Саева намекнула на роман с братом Элджея провокационными снимками из Парижа

Париж, 4 октября. Звезда TikTok Дина Саева продолжает провоцировать слухи о любовных отношениях с младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком.

Блогер опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, сделанных на фоне Эйфелевой башни. На одном из фото Саева делает вид, что пытается проглотить главную достопримечательность французской столицы, а на втором якобы сжимает архитектурный объект в кулаке. Узенюк-младший при этом позирует на газоне таким образом, чтобы башня находилась у него между ног.

«City of love (город любви. — Прим. ФАН)», — подписала снимки звезда TikTok, намекнув на роман с братом Элджея.

Многих подписчиков Саевой возмутили ее провокационные фото с предполагаемым возлюбленным. Пользователи соцсети оставили под снимками множество комментариев, выражающих негодование.

«Когда на большее фантазии не хватает»; «Это уже перебор просто!»; «Дина, дети смотрят, это ненормально»; «Очень пошло!» — написали возмущенные поклонники.

Дину Саеву и Даниила Узенюка давно подозревают в романе, но официально пара так и не подтвердила информацию об отношениях. При этом звезду TikTok неоднократно замечали в компании брата Элджея. Например, они пришли вместе на свадьбу рэпера Моргенштерна.