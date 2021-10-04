Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 19:37
19:37
Общество
Один из создателей «Бригады» Юрий Райский умер на 67-м году жизни
19:35
Происшествия
Тела двух женщин и мужчины нашли в закрытой изнутри квартире под Калининградом
19:29
Происшествия
Пассажир такси погиб в ДТП с машиной дорожников под Казанью
19:29
Общество
Почти 30 кошек и собак нашли новых хозяев на акции «Хочу домой» в Ярославле
19:28
Происшествия
Директор фирмы подозревается в афере на 48 млн рублей в Калининградской области
19:25
Армия
Читатели Daily Mail приравняли смертоносный российский «Циркон» к кулакам Брюса Ли
19:22
Происшествия
Водитель внедорожника сбил двухлетнего мальчика во дворе жилого дома в Ухте
19:15
Армия
Капитан Дандыкин: российский гиперзвуковой «Циркон» охладил пыл США
19:13
Экономика
Росреестр: россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
19:12
Происшествия
Британец два месяца жил с трупом убитой им матери
Все новости

Блогер Дина Саева намекнула на роман с братом Элджея провокационными снимками из Парижа

  /   Обновлено: 04 октября 2021 18:24
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева намекнула на роман с братом Элджея провокационными снимками из Парижа
instagram.com  /  @dina_saeva

Париж, 4 октября. Звезда TikTok Дина Саева продолжает провоцировать слухи о любовных отношениях с младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком.

Блогер опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, сделанных на фоне Эйфелевой башни. На одном из фото Саева делает вид, что пытается проглотить главную достопримечательность французской столицы, а на втором якобы сжимает архитектурный объект в кулаке. Узенюк-младший при этом позирует на газоне таким образом, чтобы башня находилась у него между ног.

«City of love (город любви. — Прим. ФАН)», — подписала снимки звезда TikTok, намекнув на роман с братом Элджея.

Многих подписчиков Саевой возмутили ее провокационные фото с предполагаемым возлюбленным. Пользователи соцсети оставили под снимками множество комментариев, выражающих негодование.

«Когда на большее фантазии не хватает»;

«Это уже перебор просто!»;

«Дина, дети смотрят, это ненормально»;

«Очень пошло!» — написали возмущенные поклонники.

Дину Саеву и Даниила Узенюка давно подозревают в романе, но официально пара так и не подтвердила информацию об отношениях. При этом звезду TikTok неоднократно замечали в компании брата Элджея. Например, они пришли вместе на свадьбу рэпера Моргенштерна.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Дина Саева намекнула на роман с братом Элджея провокационными снимками из Парижа
элджей узенюк Саева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru