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Обучение пожилых людей интернет-безопасности успешно продолжается в Приморье

  /   Обновлено: 04 октября 2021 18:24
Общество
Обучение пожилых людей интернет-безопасности успешно продолжается в Приморье
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Архангельск, 4 октября. Зампред правительства Архангельской области Олеся Старжинская присоединилась к проекту по обучению старшего поколения защите от кибермошенников.

Образовательный проект «Народный университет серебряного возраста» стартовал в Поморье в начале августа 2021 года. Губернатор региона Александр Цыбульский поддержал инициативу. Пожилых людей обучают основам обращения со смартфонами и рассказывают, как не попасться на уловки телефонных мошенников.

«Эта инициатива нашла отклик в сердцах северян, вероятно, потому, что она продиктована стремлением помочь людям серебряного возраста разобраться в мире современных технологий, окружить старшее поколение вниманием и заботой», — отметила Старжинская.

Волонтеры переходят от простого к сложному, закрепляя знания на практике. В качестве лекторов выступают эксперты, представители банков, студенты и известные в регионе люди. Курс интернет безопасности прошли более 180 человек из Архангельска, Северодвинска, Вельска, Онежского и Приморского районов.

ВЦИОМ провел опрос россиян, в результате которого выяснилось, что 52% респондентов считает,что пенсионерам лучше жить в семье. В дома престарелых нужно направлять только в случае отсутствия близких родственников.

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