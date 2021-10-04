Daily Express описал отношения России и ЕС на фоне энергокризиса поговоркой про верблюда

Лондон, 4 октября. Действия российской стороны на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе можно описать старой восточной поговоркой, считают журналисты британского издания Daily Express.

Европейские страны недавно столкнулись с повышением стоимости на голубое топливо и уголь. Это было спровоцировано дефицитом поставок энергетических носителей. По мнению экспертов Daily Express, теперь будущее региона во многом будет зависеть от России. Перевод статьи представило издание «ПолитРоссия».

Британские журналисты отметили, что основной причиной энергокризиса является отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза. Наглядным примером этому стала ситуация с газопроводом «Северный поток — 2», когда часть ЕС выступала за реализацию проекта, а другая — против.

Daily Express обратилось за комментарием по этому вопросу к руководителю «Нафтогаза» Украины Юрию Витренко.

«Витренко заявил, что сделка по трубопроводу, которая была заключена между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России, может сделать ЕС слабым и разделенным», — написали в статье.

Отношения между Россией и ЕС, а также влияние Москвы на регион британские журналисты описали старой восточной поговоркой. Евросоюз сегодня похож на загруженного тяжелой поклажей верблюда, и только одной соломинки будет достаточно, чтобы сломать ему спину. Именно такую «соломинку» сегодня может преподнести российская сторона, сказано в статье.

Как стало известно ранее, «Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2». Об этом сообщил оператор энергетического проекта Nord Stream 2 AG. Позже в Дании сообщили, что трубопровод готов к эксплуатации, пишет НСН.