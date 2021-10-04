Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 19:37
19:37
Общество
Один из создателей «Бригады» Юрий Райский умер на 67-м году жизни
19:35
Происшествия
Тела двух женщин и мужчины нашли в закрытой изнутри квартире под Калининградом
19:29
Происшествия
Пассажир такси погиб в ДТП с машиной дорожников под Казанью
19:29
Общество
Почти 30 кошек и собак нашли новых хозяев на акции «Хочу домой» в Ярославле
19:28
Происшествия
Директор фирмы подозревается в афере на 48 млн рублей в Калининградской области
19:25
Армия
Читатели Daily Mail приравняли смертоносный российский «Циркон» к кулакам Брюса Ли
19:22
Происшествия
Водитель внедорожника сбил двухлетнего мальчика во дворе жилого дома в Ухте
19:15
Армия
Капитан Дандыкин: российский гиперзвуковой «Циркон» охладил пыл США
19:13
Экономика
Росреестр: россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
19:12
Происшествия
Британец два месяца жил с трупом убитой им матери
Все новости

Гимнастка Алина Кабаева проведет экспериментальный турнир в декабре
Спорт
Гимнастка Алина Кабаева проведет экспериментальный турнир в декабре
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 4 октября. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева устроит международный экспериментальный турнир в конце года, сообщила главный тренер национальной команды по гимнастике Ирина Винер-Усманова.

По словам наставницы сборной, которая также возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), состязания пройдут 17 и 18 декабря. Кабаева проведет турнир по правилам 2004–2005 годов. Участники соревнований будут демонстрировать возможности с четырьмя снарядами, а также со скакалкой.

«Пригласим десять сборных, которые были на Олимпиаде в Токио», — отметила Винер-Усманова в беседе с журналистами на турнире Olympico Cup в Москве.

Алина Кабаева занимается общественной деятельностью и возглавляет благотворительный фонд. Он ежегодно устраивает международный детский фестиваль «Алина».

Ранее Кабаева высказалась об инциденте с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Олимпийская чемпионка назвала несправедливым присуждение победы уронившей ленту израильтянке Линой Ашрам.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гимнастка Алина Кабаева проведет экспериментальный турнир в декабре
спорт гимнастика кабаева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru