Гимнастка Алина Кабаева проведет экспериментальный турнир в декабре

Москва, 4 октября. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева устроит международный экспериментальный турнир в конце года, сообщила главный тренер национальной команды по гимнастике Ирина Винер-Усманова.

По словам наставницы сборной, которая также возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), состязания пройдут 17 и 18 декабря. Кабаева проведет турнир по правилам 2004–2005 годов. Участники соревнований будут демонстрировать возможности с четырьмя снарядами, а также со скакалкой.

«Пригласим десять сборных, которые были на Олимпиаде в Токио», — отметила Винер-Усманова в беседе с журналистами на турнире Olympico Cup в Москве.

Алина Кабаева занимается общественной деятельностью и возглавляет благотворительный фонд. Он ежегодно устраивает международный детский фестиваль «Алина».

Ранее Кабаева высказалась об инциденте с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Олимпийская чемпионка назвала несправедливым присуждение победы уронившей ленту израильтянке Линой Ашрам.