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Политолог Рар: новый канцлер может не удержать лидерство Германии в Евросоюзе
Политика
Политолог Рар: новый канцлер может не удержать лидерство Германии в Евросоюзе
pixabay.com  /  PD

Берлин, 4 октября. Европейские страны вышли из серьезнейшего кризиса, который спровоцировала пандемия. Впереди государства могут столкнуться с еще одним, заявил политолог Александр Рар.

Кризис в Европейском союзе может усилиться. Причиной тому являются парламентские выборы в ФРГ. В беседе с журналистами зарубежных изданий немецкий политолог раскрыл неудобную правду о будущем коалиции. По мнению Рара, ЕС не развалится. Однако превратится в экономический блок. Политическая надстройка будет сведена к минимуму, уверен эксперт.

«Есть противостояние богатых северных стран Европы с южными странами — Испанией, Португалией, Грецией — которые сейчас, при выходе из пандемии, требуют все больше общих денег. Но северные страны, в том числе Германия, недовольны и обещают помочь только один раз. <...> Так что без новых обид и раскола тут не обойдется, и о солидарности Европы говорить не приходится», — пояснил Рар.

Из-за внутренних противоречий в международной организации новый канцлер может не удержать лидерство Германии в коалиции. В таком случае расстановка сил на европейском континенте подвергнется сильному изменению.

Ранее политолог заявил, что политика между Россией и ФРГ будет зависеть от нового главы немецкого правительства. Наиболее предсказуемым для Москвы кандидатом является лидер СДПГ Олаф Шольц. Но председатель ХДС/ХСС Армин Лашет также придерживается демократической позиции по отношению к России, привели слова Рара на сайте Национальной службы новостей.

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евросоюз германия рар
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