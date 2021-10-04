Экоталисман по имени Хохуля борется за чистоту в Калужской области

В Калужской области прошла акция по уборке мусора, где главным гостем стал экоталисман Хохуля. Прототипом героя является выхухоль, однако его вид вызвал неоднозначные реакции зрителей.

«Хохуля немного страшненькая», — делятся жители.

В будущем талисман заведет собственный аккаунт в Tinder, и пользователи смогут определить уровень привлекательности героя.

Заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зинов считает, что талисман получит свою минуту славы и обратит внимание публики на проблемы экологии. Персонаж вызывает у людей улыбку и восторг, тем самым оставляя след в памяти жителей.

«Хохуля может кого-то пугать, а кого-то даже доводить до смеха, и это, наверное, самый главный талант. Потому что сначала как-то дети настороженно себя ведут, но потом ты видишь эти детские улыбки, счастливые лица, и все-таки они уходят довольными с наших мероприятий», — радуется сотрудник министерства экологии Калужской области, исполняющий роль Хохули.

Даже тех, кому двухметровая выхухоль совсем не нравится, она может мотивировать. Ведь если люди оставляют после себя мусор, бросают бычки, Хохуля придет за ними и обязательно заставит убираться.