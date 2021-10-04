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Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
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Москва, 4 октября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков рассказом о новых отношениях. Дива охарактеризовала избранника как «молодого, сексуального мужчину».

Волочкова опубликовала в Instagram ролик, поделившись подробностями своего романа. По ее словам, такая «красивая, роскошная женщина», как она, не может без романтики.

«Да, я без этого не могу, я привыкла засыпать и просыпаться с любимым человеком в одной постели. Я понимаю, что моя постель интересует многих даже больше, чем мое творчество. Но мне хочется оставить это пространство для себя», — заявила звезда.

По мнению Волочковой, о таких отношениях мечтают многие женщины. Ей очень повезло — новый мужчина окружил балерину вниманием и заботой, он дарит яркие эмоции. Артистка призвала фолловеров не завидовать, а просто порадоваться за нее. Однако многие подписчики лишь посмеялись после откровений Волочковой.

«А где же Олег? Сейчас носки, руки, подмышки своего любимого будет показывать неделю»;

«Завидую я такой способности влюбляться в каждого, кто рядом постоял. Это же так облегчает жизнь»;

«Да кому нужны твои мужики»,— возмутились пользователи.

Ранее Волочкова опубликовала в соцсетях снимок с неизвестным мужчиной. На фото балерина сидит на коленях у возлюбленного, но лица его не видно.

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волочкова отношения балерина
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