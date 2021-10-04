Баранец назвал невероятную скорость главной особенностью российского «Циркона»

Москва, 4 октября. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» станет военно-морским «кулаком» ВМФ РФ, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Военные из России провели успешные испытания новейшего гиперзвукового боеприпаса «Циркон», запустив его с борта атомной субмарины «Северодвинск». По словам Баранца, который прокомментировал это событие для издания «Народные новости», специалисты в РФ уже давно тестируют ракету, постоянно отслеживая результаты проверок и улучшая характеристики образца. Он подчеркнул, что точность попадания ракеты по целям постоянно возрастает. Военный обозреватель «Комсомольской правды» обратил внимание на большую мощность боеголовки «Циркона», а также на его отличную управляемость в полете.

Боеприпас передвигается с невероятной скоростью, что окажет огромное положительное влияние на боеспособность ВС РФ, считает Баранец. Он подчеркнул, что от стремительной ракеты попросту нет никакой защиты, в чем и заключается главная особенность «Циркона». По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», образец станет «противоядием» против ВМС США, слабым местом которых являются авианосцы.

«Таким образом говоря о "Цирконе", можно увидеть серьезный военно-морской кулак, который невозможно поразить. Поэтому, чем больше будет "Цирконов" у ВМФ России, тем больше будут уменьшаться возможности Военно-морских сил США и других стран, которые пытаются властвовать на море», — считает Баранец.

Ранее аналитики из США назвали появление гиперзвукового «Циркона» у ВС РФ неприятным «сюрпризом» для американского руководства. По их словам, ракета обладает впечатляющими характеристиками, делающими ее невероятно опасной для авианосцев ВМС Соединенных Штатов.

Кроме того, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что отечественные инженеры постоянно работают над улучшением характеристик гиперзвукового вооружения, сообщает телеканал «360». По его словам, радиус действия подобных ракет в ближайшем будущем будет существенно увеличен.