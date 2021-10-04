Как известно, коронавирус не щадит никого — уже больше года эпидемия бушует во всем мире. Вирусом также переболели многие звезды отечественного шоу-бизнеса. ФАН собрал топ российских знаменитостей, который сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

Лариса Гузеева

В конце сентября известная 62-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева в личном блоге рассказала, что ее госпитализировали с коронавирусом. Каждый день появляются новые подробности о ее здоровье, врачи отмечают, что динамика состояния телеведущей отрицательная. Ларисе Гузеевой приходится дышать через кислородную маску.

Prt Scr youtube.com / Скажи Гордеевой

Ольга Прокофьева

На днях стало известно, что в Москве госпитализировали звезду сериала «Моя прекрасная няня» актрису Ольгу Прокофьеву. 28 сентября после возращения из Краснодара, где проходили гастроли, Прокофьева почувствовала недомогание и вызвала медиков. ПЦР-тест показал положительный результат: первые дни артистка лечилась дома, но это не принесло результатов. В настоящее время звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже находится в стационаре.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Андрей Звягинцев

В сентябре текущего года стало известно, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит лечение от коронавируса в Германии, из-за тяжелого состояния он был введен в искусственную кому. Поражение легких режиссера составляло 92%. Сейчас Звягинцев находится в сознании, однако ему предстоит длительная реабилитация.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Воробьев

Вчера, 3 октября, стало известно, что российский экс-хоккеист, главный тренер клуба КХЛ «Металлург» Илья Воробьев заразился коронавирусом. Хоккеист находится на самоизоляции, при этом он сдал второй тест, чтобы исключить ложноположительный результат. Известно, что Воробьев вакцинировался от COVID-19, симптомы болезни отсутствуют, самочувствие нормальное.

ТАСС / Егор Алеев

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пожилые россияне активно участвуют в кампании по вакцинации от коронавируса. В настоящий момент количество привитых пенсионеров составляет больше 60%.