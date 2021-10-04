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Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
Армия
Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 4 октября. Баланс сил на морском театре военных действий кардинально изменится в сторону России после появления у ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Успешность российского гиперзвукового «Циркона» была подтверждена в ходе тестового запуска ракеты с борта атомной субмарины «Северодвинск», отметил Коновалов в комментарии для телеканала «Звезда». По его словам, испытательные запуски с нескольких носителей говорят о полной готовности оружия. Он подчеркнул, что отечественные инженеры уже могут браться за разработку более мощного и совершенного боеприпаса. Кроме того, по словам эксперта, появление «Циркона» у ВС РФ приведет к значительному смещению мирового баланса сил в сторону России.

«"Циркон", конечно, сильно поменяет соотношение сил на морском театре военных действий. Безусловно, это так. В пользу Российской Федерации конечно же», — констатировал Коновалов.

Специалисты со всего мира в настоящий момент анализируют успешные испытания гиперзвуковой ракеты, считает собеседник. Он подчеркнул, что состоятельность проекта является неопровержимым фактом, подтвержденным тестовым запуском. По его словам, подобная ситуация заставит власти других стран серьезно задуматься и сделать определенные выводы.

Ранее о впечатляющих возможностях российского гиперзвукового боеприпаса «Циркон» рассказал американский аналитик Марк Эпископос. По его словам, ракета обладает невероятными характеристиками, которые стали неприятным «сюрпризом» для Соединенных Штатов. Эксперт подчеркнул, что «Циркон» представляет серьезную угрозу для авианосцев ВМС США.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что гиперзвуковой боеприпас «Циркон» станет еще одним «ракетным кулаком» России, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что средств защиты от подобного вооружения попросту не существует.

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россия коновалов циркон гиперзвуковая ракета
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