«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»

Москва, 4 октября. Российская компания «Газпром» начала заполнять первую нить трубопровода «Северный поток — 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

При этом нужно выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию, отметили в Датском энергетическом агентстве. Кроме того, там заявили, что вторая нитка газопровода соответствует всем условиям для запуска, включая сертификацию, но пусконаладочные работы по-прежнему продолжаются.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявил, что необходимые действия для сертификации «Северного потока — 2» были выполнены, в том числе с юридической точки зрения. В настоящий момент трудно сказать, какие «закорючки» могут использовать противники российского проекта, чтобы не допустить его запуска.