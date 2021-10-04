Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 18:05
18:05
Происшествия
Серебряный призер Олимпиады-84 и чемпион мира по санному спорту Данилин умер в 61 год
18:03
Общество
Врач Яковлев посоветовал диабетикам и людям с ожирением привиться от гриппа
17:59
Общество
Врач-инфекционист Яковлев оценил риск одновременного заражения гриппом и COVID-19
17:56
Происшествия
Полиция возбудила дело после смертельного наезда иномарки на пенсионера с собакой в Зеленогорске
17:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
17:52
Армия
Баранец назвал невероятную скорость главной особенностью российского «Циркона»
17:48
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности от COVID-19
17:46
Армия
Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
17:45
Экономика
«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
17:44
Происшествия
Полицейские организовали проверку по факту обнаружения ребенка на трассе в Екатеринбурге
Все новости

«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 17:58
Экономика
«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 октября. Российская компания «Газпром» начала заполнять первую нить трубопровода «Северный поток — 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

При этом нужно выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию, отметили в Датском энергетическом агентстве. Кроме того, там заявили, что вторая нитка газопровода соответствует всем условиям для запуска, включая сертификацию, но пусконаладочные работы по-прежнему продолжаются.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявил, что необходимые действия для сертификации «Северного потока — 2» были выполнены, в том числе с юридической точки зрения. В настоящий момент трудно сказать, какие «закорючки» могут использовать противники российского проекта, чтобы не допустить его запуска.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
Газпром северный поток 2 nord stream 2 ag
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru