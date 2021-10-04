Член штаба ОНФ Тхостов предложил создать детские сим-карты

Санкт-Петербург, 4 октября. Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов назвал способ уберечь детей от доступа к интернет-страницам, которые им не стоит посещать в связи с юным возрастом.

По словам Тхостова, являющегося членом петербургского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), попытки защитить современных детей в Сети с помощью кнопочных телефонов — это утопия. Как пояснил директор лицея, это то же самое, что сейчас пропагандировать автомобили ВАЗ 1970-х годов.

Член штаба ОНФ отметил, что в нынешней реальности дети получают знания не только из книг, но и из любых других источников. В этом вопросе важно, чтобы эта информация была точно ориентирована на ребенка, добавил Тхостов.

«Ничего не сделают до тех пор, пока провайдеры не поставят заглушку с самого верха. Операторов мобильных всего четыре. Почему не взять и не создать детскую сим-карту, которая уже ограничивает доступ ко всей запрещенке для возраста ниже 18 [лет]?» — предложил директор лицея в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Как считает член регионального штаба ОНФ, это позволит влиять на те процессы, которые контролировать невозможно. Пока ограничения не введут с самого верха, возможности для конфликтов детей XX и XXI веков так и будут возникать, полагает Тхостов.

В эфире «Патриота» директор лицея высказался и о конкурсах для учителей. По его словам, такие состязания способствуют профессиональному росту педагогов.