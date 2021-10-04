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Энергетическая реформа погрузила во тьму Пуэрто-Рико
Весь мир
Энергетическая реформа погрузила во тьму Пуэрто-Рико
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Сан-Хуан, 4 октября. Пуэрто-Рико сталкивается с регулярными отключениями электроэнергии, которые стали последствием реформы энергетики острова.

Несмотря на то, что в 2021 году в Пуэрто-Рико не было ни одного урагана, в последние недели остров столкнулся с перебоями в электроснабжении. Местные жители сообщают, что приготовление пищи и прием душа стали непозволительной роскошью. Продукты и лекарства портятся из-за неработающих холодильников, а школьники вынуждены делать уроки при свете садящихся мобильных телефонов.

Перебои оказывают негативное влияние на дорожное движение и работу больниц. Магазины и рестораны вынуждены закрываться, а местные университеты ввели мораторий на экзамены.

«Соединенные Штаты так много сделали для Пуэрто-Рико!»

Ты, который живешь без электричества и принимаешь душ из ведра.

Положение людей усугубляется жаркой и влажной погодой, которая установилась в Пуэрто-Рико, что в условиях неработающих кондиционеров заставляет многих пуэрториканцев покидать собственные дома в ночное время в попытке спастись от жары. Многие жалуются на то, что перебои в электроснабжении и скачки напряжения привели к выходу из строя электроприборов.

Власти острова, который является свободно ассоциированным государством и фактически является частью США, обвиняют в сложившейся ситуации внешние факторы, которые привели к выходу из строя большого количества объектов энергетики, в результате чего в Пуэрто-Рико возник дефицит электроэнергии.

Показательно, что текущая ситуация в энергетике сложилась спустя всего четыре месяца с момента реформирования отрасли: 1 июня губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси подписал контракт с североамериканской компанией Luma Energy, которой было передано управление энергораспределительной сетью. Кроме того, за приватизацию электрических сетей, согласно договору, подписанному с американо-канадской фирмой, должна заплатить пуэрториканская сторона. Это обойдется бюджету острова в 1,5 млрд долларов, которые должны быть выплачены в течение 15 лет.

Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
PrScr Twitter  / @UepiAee

Эта сделка была одобрена несмотря на то, что вызвала многочисленные протесты среди местного населения, которое опасалось повышения цен на электричество и воду, а также сокращения рабочих мест.

В защиту соглашения губернатор Пьерлуиси заявлял, что Luma Energy обязалась сократить перебои в подаче электроэнергии на 30%, а продолжительность отключений — на 40%.

Генеральный директор компании Уэйн Стенсби заявил, что Luma потратит 3,85 млрд долларов на модернизацию и восстановление электросетей, которые остаются в неудовлетворительном состоянии после того, как в 2017 году Пуэрто-Рико пострадал от урагана «Мария».

Сами же пуэрториканцы рассказывают в социальных сетях о том, как они вынуждены приспосабливаться к постоянным отключениям.

Местные жители сообщают, что в настоящее время без электричества в Пуэрто-Рико остается более 200 тысяч из примерно 1,5 миллионов потребителей.

Перебои в электроснабжении заставили многих пуэрториканцев выйти на акции протеста, требуя от губернатора аннулировать сделку с Luma и форсировать переговоры о предоставлении острову статусу штата США.

Энергетическая реформа погрузила во тьму Пуэрто-Рико
Федеральное агентство новостей  / 

Жители острова жалуются, что избирательные отключения вызывают у них посттравматический синдром, связанный с последствиями урагана «Мария», в результате которого, по оценкам, погибло около 3 тыс. человек.

«Каждый раз, когда здесь отключается электричество, это нажимает кнопку вашего посттравматического стресса. Ты не можешь жить без электричества», — говорит местный адвокат Мануэль Каселлас.

По его словам, он, как и многие другие пуэрториканцы, задумывается над тем, чтобы покинуть остров и перебраться на материковую часть США.

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