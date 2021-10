Энергетическая реформа погрузила во тьму Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 4 октября. Пуэрто-Рико сталкивается с регулярными отключениями электроэнергии, которые стали последствием реформы энергетики острова.

Несмотря на то, что в 2021 году в Пуэрто-Рико не было ни одного урагана, в последние недели остров столкнулся с перебоями в электроснабжении. Местные жители сообщают, что приготовление пищи и прием душа стали непозволительной роскошью. Продукты и лекарства портятся из-за неработающих холодильников, а школьники вынуждены делать уроки при свете садящихся мобильных телефонов.

Перебои оказывают негативное влияние на дорожное движение и работу больниц. Магазины и рестораны вынуждены закрываться, а местные университеты ввели мораторий на экзамены.

"The United States has done so much for Puerto Rico!" You're living with no electricity and taking showers with a bucket. pic.twitter.com/zzWa9hcTB4

Положение людей усугубляется жаркой и влажной погодой, которая установилась в Пуэрто-Рико, что в условиях неработающих кондиционеров заставляет многих пуэрториканцев покидать собственные дома в ночное время в попытке спастись от жары. Многие жалуются на то, что перебои в электроснабжении и скачки напряжения привели к выходу из строя электроприборов.

Власти острова, который является свободно ассоциированным государством и фактически является частью США, обвиняют в сложившейся ситуации внешние факторы, которые привели к выходу из строя большого количества объектов энергетики, в результате чего в Пуэрто-Рико возник дефицит электроэнергии.

Показательно, что текущая ситуация в энергетике сложилась спустя всего четыре месяца с момента реформирования отрасли: 1 июня губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси подписал контракт с североамериканской компанией Luma Energy, которой было передано управление энергораспределительной сетью. Кроме того, за приватизацию электрических сетей, согласно договору, подписанному с американо-канадской фирмой, должна заплатить пуэрториканская сторона. Это обойдется бюджету острова в 1,5 млрд долларов, которые должны быть выплачены в течение 15 лет.

PrScr Twitter / @UepiAee

Эта сделка была одобрена несмотря на то, что вызвала многочисленные протесты среди местного населения, которое опасалось повышения цен на электричество и воду, а также сокращения рабочих мест.

В защиту соглашения губернатор Пьерлуиси заявлял, что Luma Energy обязалась сократить перебои в подаче электроэнергии на 30%, а продолжительность отключений — на 40%.

Генеральный директор компании Уэйн Стенсби заявил, что Luma потратит 3,85 млрд долларов на модернизацию и восстановление электросетей, которые остаются в неудовлетворительном состоянии после того, как в 2017 году Пуэрто-Рико пострадал от урагана «Мария».

Сами же пуэрториканцы рассказывают в социальных сетях о том, как они вынуждены приспосабливаться к постоянным отключениям.

????????In the last few days, more than 250K households and businesses have been affected by Puerto Rico's “selective blackouts." Electricity comes and goes, out of the blue. This is the aftermath of Hurricane Maria, 4 years later ???? I don't own the rights to this music. pic.twitter.com/2lqkYUt9nr