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Весь мир
Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
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Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
Весь мир
Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
wikipedia.org  /  Jef132/CC BY-SA 3.0

Алжир, 4 октября. В Сети опубликовали информацию о последствиях введенного Алжиром запрета на полеты для французской военной авиации. Париж изменил маршрут для бортов, направляющихся в регион Сахель.

Сайт Itamilradar, специализирующийся на отслеживании самолетов, сообщил, что с сегодняшнего дня ВВС Пятой республики осуществляют рейсы в обход воздушного пространства АНДР.

Так, путь с авиабазы Истр-Ле-Тюбе, расположенной к северо-западу от Марселя, до столицы Чада — Нджамены — пролегает через Атлантический океан, Мавританию, Мали и Нигер. Это почти вдвое увеличивает протяженность маршрута.

Алжир озвучил решение о закрытии своего неба для ВВС Франции накануне. Меры приняты после заявлений президента Эмманюэля Макрона. Тот обвинил АНДР в неприязни по отношению к Парижу.

Пресс-секретарь Генштаба ВС Паскаль Янни в ответ заявил, что произошедшее не влияет на операции или разведывательные миссии, проводимые руководством Пятой республики в Сахеле.

Самолеты французских ВВС обычно использовали воздушное пространство Алжира, чтобы добраться до мест расположения своих военных на континенте, в рамках операции «Бархан». В недавнем отчете парламента европейского государства говорится, что в 2019 году самолетами через АНДР совершено полетов на около 1000 часов.

Ранее североафриканская республика закрыла свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов Марокко. Страны вовлечены в дипломатический спор вокруг статуса Западной Сахары.

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франция ввс алжир
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