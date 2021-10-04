Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции

Алжир, 4 октября. В Сети опубликовали информацию о последствиях введенного Алжиром запрета на полеты для французской военной авиации. Париж изменил маршрут для бортов, направляющихся в регион Сахель.

Сайт Itamilradar, специализирующийся на отслеживании самолетов, сообщил, что с сегодняшнего дня ВВС Пятой республики осуществляют рейсы в обход воздушного пространства АНДР.

Так, путь с авиабазы Истр-Ле-Тюбе, расположенной к северо-западу от Марселя, до столицы Чада — Нджамены — пролегает через Атлантический океан, Мавританию, Мали и Нигер. Это почти вдвое увеличивает протяженность маршрута.

The effects of the ban of French Air Force flights from the #Algeria|n airspace

(F-UJCH from N'Djamena, F-UJCK from Istres AB) pic.twitter.com/VDNpFZD6hN — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) October 4, 2021

Алжир озвучил решение о закрытии своего неба для ВВС Франции накануне. Меры приняты после заявлений президента Эмманюэля Макрона. Тот обвинил АНДР в неприязни по отношению к Парижу.

Пресс-секретарь Генштаба ВС Паскаль Янни в ответ заявил, что произошедшее не влияет на операции или разведывательные миссии, проводимые руководством Пятой республики в Сахеле.

Самолеты французских ВВС обычно использовали воздушное пространство Алжира, чтобы добраться до мест расположения своих военных на континенте, в рамках операции «Бархан». В недавнем отчете парламента европейского государства говорится, что в 2019 году самолетами через АНДР совершено полетов на около 1000 часов.

Ранее североафриканская республика закрыла свое воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов Марокко. Страны вовлечены в дипломатический спор вокруг статуса Западной Сахары.