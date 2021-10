Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции

Алжир, 4 октября. В Сети опубликовали информацию о последствиях введенного Алжиром запрета на полеты для французской военной авиации. Париж изменил маршрут для бортов, направляющихся в регион Сахель.

Сайт Itamilradar, специализирующийся на отслеживании самолетов, сообщил, что с сегодняшнего дня ВВС Пятой республики осуществляют рейсы в обход воздушного пространства АНДР.

Так, путь с авиабазы Истр-Ле-Тюбе, расположенной к северо-западу от Марселя, до столицы Чада — Нджамены — пролегает через Атлантический океан, Мавританию, Мали и Нигер. Это почти вдвое увеличивает протяженность маршрута.

