Нобелевская неделя — 2021: когда и кому вручаются премии, сколько получат лауреаты

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя 2021 года, которая завершится в следующий понедельник, 11 октября. Уже известны имена лауреатов премии по физиологии или медицине. В этом году этой престижной награды были удостоены ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, отвечающих за способность человека ощущать температуру и прикосновения.

Во вторник, 5 октября, будет объявлен нобелиат в области физики. В среду, 6 октября, — по химии. В четверг, 7 октября, — по литературе. В пятницу, 8 октября, мы узнаем имя лауреата Нобелевской премии мира.

В понедельник, 11 октября, станет известно имя лауреата премии Шведского национального банка по экономике памяти Альфреда Нобеля (в завещании изобретателя эта отрасль науки не была указана, награда неофициально называется Нобелевская премия по экономике).

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время размер каждой Нобелевской премий составляет 10 миллионов шведских крон, это около 1 миллиона долларов.

Нобелевская премия (швед. Nobelpriset; англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий. Она присуждается ежегодно за выдающиеся научные исследования или изобретения, а также за значимый вклад в культуру или развитие общества. Ее могут получить только отдельные лица, а не учреждения. Исключение составляет Нобелевская премия мира, которая может выдаваться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Также, согласно статуту, премия не может быть присуждена посмертно.

В завещании Альфреда Нобеля предусматривалось выделение средств на премии по пяти направлениям: премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе выдаются с 1901 года в Швеции, Нобелевская премия мира присуждается с того же периода в Норвегии.

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была учреждена в 1969 году.