Нобелевская неделя — 2021: когда и кому вручаются премии, сколько получат лауреаты

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя 2021 года, которая завершится в следующий понедельник, 11 октября. Уже известны имена лауреатов премии по физиологии или медицине. В этом году этой престижной награды были удостоены ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, отвечающих за способность человека ощущать температуру и прикосновения.
Во вторник, 5 октября, будет объявлен нобелиат в области физики. В среду, 6 октября, — по химии. В четверг, 7 октября, — по литературе. В пятницу, 8 октября, мы узнаем имя лауреата Нобелевской премии мира.
В понедельник, 11 октября, станет известно имя лауреата премии Шведского национального банка по экономике памяти Альфреда Нобеля (в завещании изобретателя эта отрасль науки не была указана, награда неофициально называется Нобелевская премия по экономике).
В настоящее время размер каждой Нобелевской премий составляет 10 миллионов шведских крон, это около 1 миллиона долларов.
Нобелевская премия (швед. Nobelpriset; англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий. Она присуждается ежегодно за выдающиеся научные исследования или изобретения, а также за значимый вклад в культуру или развитие общества. Ее могут получить только отдельные лица, а не учреждения. Исключение составляет Нобелевская премия мира, которая может выдаваться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Также, согласно статуту, премия не может быть присуждена посмертно.
В завещании Альфреда Нобеля предусматривалось выделение средств на премии по пяти направлениям: премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе выдаются с 1901 года в Швеции, Нобелевская премия мира присуждается с того же периода в Норвегии.
Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была учреждена в 1969 году.