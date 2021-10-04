Яков Кедми назвал три главные ошибки оперативников КГБ Белоруссии при задержании Зельцера

Москва, 4 октября. Оперативники КГБ Белоруссии допустили три грубейшие ошибки при попытке задержания подозреваемого в терроризме Андрея Зельцера, заявил экс-сотрудник службы «Натив» Яков Кедми.

Бывший сотрудник израильских спецслужб подробно проанализировал действия сотрудников белорусского КГБ, которые столкнулись с сопротивлением с помощью огнестрельного оружия, пишет SM-News. Как отметил Кедми, оперативники были слабо экипированы, странно действовали и, возможно, допустили ошибку при расстановке приоритетов. По словам военного и политического обозревателя, израильский спецназ в похожих ситуациях действует принципиально по-иному.

«Все было противоположно тому, что принято у нас в Израиле, где принято действовать совершенно по-другому. Люди без бронежилетов, люди без щитов, без прикрытия. Также был мизерный ответный огонь. То, что меня поразило, в отличие от нас — люди остановились и замешкались. У нас в такой ситуации сразу идут вперёд, сокращая дистанцию под непрерывным огнем. Тащить раненого — это уже потом. Нужно как можно быстрее сократить дистанцию и выйти на террориста, который стреляет. И дальше уже либо обезвредить, либо ликвидировать его», — поделился наблюдениями Кедми.

Гибель бойца отряда «Альфа» тут же начала активно использоваться сторонниками экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Многие подстрекатели массовых беспорядков высказались в поддержку Зельцера и одобрили его преступление.

С ситуацией вокруг убийства оперативника КГБ связано и задержание белорусскими силовиками корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. НСН публикует комментарий официального представителя Кремля Дмитрий Пескова по поводу случившегося.