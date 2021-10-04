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Во Владимире мужчина убил гостя на глазах у жены и детей
Происшествия
Во Владимире мужчина убил гостя на глазах у жены и детей
pixabay.com  / 

Владимир, 4 октября. В ходе бытового конфликта мужчина убил своего гостя, нанеся ему шесть ударов ножом в грудь. 

Уголовное дело рассматривал Фрунзенский районный суд города Владимира. Убийство произошло в одной из городских квартир. Подсудимый и его знакомый вместе распивали спиртное. Как часто бывает во время таких встреч, разгорелся конфликт. Мужчина несколько раз ударил жертву ножом, повредив тому сердце и легкое.

Следует отметить, что ссора происходила на глазах жены подсудимого и ее старших детей. Она даже пыталась разнять мужчин, сообщают «Владимирские ведомости». Однако погибший был сильно избит, потерял много крови и скончался на месте преступления. Подсудимый нанес ему не менее шести ударов ножом в грудь и конечности, повредив легкое, сердце и другие жизненно важные органы. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее ФАН рассказывал о задержании преступника в Ханты-Мансийске. Он обвиняется в убийстве соседа ножницами.

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