Археологи просят помощи с раскопками в Марий Эл

Йошкар-Ола, 4 октября. На территории храма запланировано строительство воскресной школы. Специалисты рассказали, что на участке под строительство находится историческая территория, поэтому было принято решение провести археологические работы, передает «Медиапоток».

Ранее были получены все разрешения на строительство школы. Завершение работ запланировано до наступления морозов. В связи со срочностью работ археологи просят жителей республики о помощи. Необязательна занятость на полный рабочий день. Достаточно прийти хотя бы на пару часов.

Всех желающих ждут на территории Воскресенского собора с 09:00 до 17:00. Один час работы будет оплачиваться в размере 100 рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что фундамент романо-британского храма в Великобритании реконструировали и открыли для посетителей. Археологи разобрали по кирпичу отлично сохранившуюся постройку.