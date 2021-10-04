MW: Япония может обойти США по уровню информированности о российском Су-30

Вашингтон, 4 октября. Японские власти рассчитывают получить гораздо больше ценных данных об истребителях из России, чем имеется у США, заявили американские аналитики.

Пилоты ВВС Японии в рамках совместных маневров проведут учебное воздушное сражение с индийскими коллегами, которые привезут на мероприятие экспортную версию российского истребителя Су-30МКИ, рассказали журналисты издания из Соединенных Штатов Military Watch. Перевод иностранной статьи приводит «ПолитРоссия».

Истребитель Су-30 стоит на вооружении войск России и Китая, которые являются основными оппонентами Японии, напомнили эксперты. Они подчеркнули, что по характеристикам российские и китайские варианты обходят модель, стоящую на вооружении ВВС Индии, однако Су-30МКИ, являющийся самым мощным самолетом индийских военно-воздушных сил, обладает массой преимуществ перед американскими F-2 и F-15, имеющимися у Японии.

Совместные учения являются для Токио шансом подробно изучить возможности истребителя российского производства, считают авторы публикации. По их словам, Япония по уровню информированности о характеристиках Су-30 может обогнать даже США, раскрыв больше секретов российского самолета, чем американцы, которые закупали у бывших стран Советского Союза более старые Су-27 для изучения.

«Однако индийский Су-30МКИ по своим характеристикам гораздо больше похож на современные варианты истребителей семейства Flanker (Су-30 по классификации НАТО. — Прим. ред.), состоящие на службе оппонентов Японии», — заявили эксперты.

Ранее журналисты из Индии заявили, что тренировочный бой между индийским Су-30МКИ и японским F-15 позволит Токио не только получить больше информации об экспортном самолете из России, но и послать «зловещий сигнал» Китаю.

Кроме того, о преимуществах российского истребителя Су-35 рассказали аналитики издания Ultimate Defence, передает телеканал «360». По словам экспертов, эта крылатая машина превосходит по возможностям французский самолет Rafale.