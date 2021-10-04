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Спикер Совфеда Матвиенко сообщила о скорой встрече Путина и Пашиняна

  /   Обновлено: 04 октября 2021 17:02
Политика
Спикер Совфеда Матвиенко сообщила о скорой встрече Путина и Пашиняна
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин встретится в премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин и Пашинян в этом году уже провели три личные встречи и более десяти телефонных переговоров.

«Готовится в ближайшее время новая личная встреча», — сказала Валентина Матвиенко.

Уточняется, что встреча российского президента с армянским премьером будет личной. О ее сроках будет оповещаться дополнительно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Армению с 30-летней годовщиной независимости. Глава государства выразил надежду, что дружеские отношения народов РФ и Армении в будущем будут только укрепляться. По словам Путина, двустороннее сотрудничество отвечает интересам народов обеих стран.

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Все новости / Политика / Спикер Совфеда Матвиенко сообщила о скорой встрече Путина и Пашиняна
Армения путин россия матвиенко пашинян
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