Посольство РФ в Кабуле: талибы ликвидировали пять боевиков ИГ у российской дипмиссии

Кабул, 4 октября. Пять боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) ликвидированы в столице Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Кабуле.

По данным российского диппредставительства, представители движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) ликвидировали пять боевиков ИГ у здания посольства РФ в Кабуле, передает ТАСС.

«Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы ликвидировали пять игиловцев, еще трое им сдались», — сообщили в диппредставительстве.

Напомним, летом 2021 года «Талибан» инициировал в Афганистане масштабную наступательную операцию после начала вывода из республики войск США. Талибам удалось в кратчайшие сроки захватить страну, после чего они объявили об окончании войны в Афганистане. Позднее представители движения заявили, что намерены полностью ликвидировать в Афганистане членов террористической группировки ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.