Министры ОПЕК+ выступили за восстановление добычи нефти

Москва, 4 октября. Министры экономического альянса ОПЕК+ поддержали идею наращивания добычи нефти.

Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ может увеличить уровень добычи на 400 тысяч баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Такая мера стала бы очередным шагом в плане увеличения добычи нефти.

ОПЕК+ пересматривает собственные прогнозы по мировому спросу на черное золото. Очередное заседание мониторингового комитета прошло 4 ноября 2021 года. Встреча министров началась сразу после завершения комитета.

Экономического союза ОПЕК+ будет принимать последующие решения, исходя из нового прогноза. Его увеличили по сравнению с предыдущим на 4,2 миллиона баррелей в сутки.