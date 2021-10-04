Пьяный белгородский пенсионер «заминировал» здание автостанции

Белгород, 4 октября. Пьяный житель Нового Оскола позвонил по номеру 112 и рассказал о якобы готовящемся взрыве в помещении. Как сообщает «Бел.Ру», угроза в итоге не подтвердилась, а правонарушитель попал под уголовное дело.

В июне мужчина позвонил в ЕДДС и сообщил, что на местной автостанции готовится взрыв. Здание после вызова проверили, но взрывных устройств не нашли. 63-летний пенсионер попал на скамью подсудимых. Новооскольский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в особенности то, что звонивший — обладатель почетного звания жителя города, а также наличие ведомственных наград.

По ч. 2 ст. 207 УК РФ, под которую подпадают действия злоумышленника, самое суровое наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сам мужчина вину не признал. В связи со смягчающими обстоятельствами и слабым здоровьем пенсионера ему назначили более мягкое наказание — ограничение в свободе на два года. Приговор не вступил в силу.

Ранее ФАН сообщал, как в Ярославле студент пригрозил сокурсникам прийти в вуз с «оружием для забоя скота». Получившие сообщения студенты сразу же рассказали об угрозах правоохранителям.