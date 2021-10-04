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Порошенко: Украина оказалась под ударом из-за офшорного скандала с Зеленским

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:45
Политика
Порошенко: Украина оказалась под ударом из-за офшорного скандала с Зеленским
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 4 октября. Бывший лидер Украины Петр Порошенко прокомментировал «Досье Пандоры», в списке которого оказался действующий президент страны Владимир Зеленский.

Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на «Досье Пандоры» сообщил о якобы связи Зеленского с офшорными схемами. По словам Порошенко, из-за этого скандала украинское государство оказалось под ударом.

Экс-президент отметил, что распространение таких сведений может нанести ущерб имиджу страны.

Ранее стало известно, что в документе Международного консорциума журналистов оказались упомянуты и США. После обнародования этих сведений официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на обещания Вашингтона сделать борьбу с коррупцией приоритетной задачей в политике государства.

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украина порошенко зеленский
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