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Снимок Насти Ивлеевой с рэпером Томми Кэшем вызвал отвращение подписчиков

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:39
Шоу-бизнес
Снимок Насти Ивлеевой с рэпером Томми Кэшем вызвал отвращение подписчиков
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 4 октября. Блогер и ведущая шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева опубликовала кадры, сделанные на фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Снимки получили массу негативных отзывов.

Знаменитость выложила провокационные кадры на своей странице в Instagram. На снимках Ивлеева и Томми Кэш позируют в «бабушкином» интерьере на фоне ковра на стене. Для фотосессии комнату затянули пленкой, а пол залили водой и отправили плавать в ней резиновых уток.

Блогер надела на съемку короткую шубу, грубые черные ботинки и открытый серебристый купальник. Телеведущая дополнила смелый образ париком цвета блонд. Эстонский рэпер позировал рядом с Ивлеевой в темных шортах и резиновых шлепанцах.

На одном из снимков демонстрируется, как российская знаменитость, набравшая за щеки воду, выплевывает ее прямо в рот Кэшу. Подписчики блогера испытали неприятные эмоции при взгляде на этот кадр.

«У меня одной это фото вызвало отвращение?»;

«Нет, не у одной... Прям фу!»;

«Тоже испытала отвращение от фото. Но, наверное, они этого добивались»;

«Как противно на них смотреть», — возмутились пользователи соцсети.

Однако некоторые поклонники Ивлеевой посчитали фотосессию необычной и креативной. Нашлись среди подписчиков телеведущей и те, кто заподозрил ее в романе с Кэшем, пишет «Вечерняя Москва».

Настя Ивлеева любит эпатировать аудиторию. Например, недавно она представила на суд публики собственное шоу с переодетыми в женщин мужчинами. Первый выпуск проекта собрал множество дизлайков.

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Все новости / Шоу-бизнес / Снимок Насти Ивлеевой с рэпером Томми Кэшем вызвал отвращение подписчиков
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