Суд Италии приостановил исполнение ордера на выдачу Пучдемона Испании

Брюссель, 4 октября. Суд города Сассари (Сардиния) принял решение приостановить производство по делу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.

Суд принял во внимание отправленный ранее запрос итальянской прокуратуры, которая потребовала приостановить производство по делу о выдаче Испании Пучдемона до прояснения его права на неприкосновенность как евродепутата.

Полиция задержала Пучдемона на основании ордера Верховного суда Испании 23 сентября после прибытия на Сардинию. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. На следующий день итальянский суд принял решение оставить его на свободе без каких-либо ограничений.

Ранее 400 европейских парламентариев проголосовали за лишение экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона неприкосновенности. Против выступили 248 человек.